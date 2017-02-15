بطولات رابطة التنس للمحترفات
Reuters

شيبولكوفا تواصل المشوار وموغوروزا تغادر

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حجزت السلوفاكية دومينيكا شيبولكوفا مكانها في الدور ربع النهائي لبطولة قطر توتال الدولية للتنس بفوزها اليوم الأربعاء على الروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا بشوطين لواحد 7-5 و2-6 و6-2.

بينما غادرت الإسبانية غاربيني موغوروزا، المصنفة الخامسة في البطولة والسابعة عالمياً، وإحدى المرشحات لنيل اللقب، بالخسارة أمام الصينية زهانغ شواي 6-7 (3-7) و6-3 و5-7.

بدورها عبرت البورتوريكية مونيكا بويغ حاملة الميدالية الذهبية أولمبياد ريو 2016، على حساب الكازاخية يوليا بوتينتسيفا بعد أن تقدمت عليها 6-2 قبل أن تعود بوتينتسيفا وتعادل النتيجة بشوط انتهى 6-4، وفي الشوط الثالث الحاسم انسحبت الكازاخية عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم بويغ 2-1.
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