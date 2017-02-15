شيبولكوفا تواصل المشوار وموغوروزا تغادر

بينما غادرت الإسبانية غاربيني موغوروزا، المصنفة الخامسة في البطولة والسابعة عالمياً، وإحدى المرشحات لنيل اللقب، بالخسارة أمام الصينية زهانغ شواي 6-7 (3-7) و6-3 و5-7.

بدورها عبرت البورتوريكية مونيكا بويغ حاملة الميدالية الذهبية أولمبياد ريو 2016، على حساب الكازاخية يوليا بوتينتسيفا بعد أن تقدمت عليها 6-2 قبل أن تعود بوتينتسيفا وتعادل النتيجة بشوط انتهى 6-4، وفي الشوط الثالث الحاسم انسحبت الكازاخية عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم بويغ 2-1.