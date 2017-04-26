شتوتغارت: بعد احتجاب دام 15 شهراً.. شارابوفا تستعيد ألقها

وأوقفت شارابوفا لمدة 15 شهراً بسبب تناولها عقار ميلدونيوم المحظور منذ بداية العام الماضي.

ولم تخض شارابوفا (30 عاماً) وبطلة دورة شتوتغارت أعوام 2012 و2013 و2014، أي مباراة رسمية منذ ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في كانون الثاني/يناير 2016، عندما خسرت أمام الأميركية سيرينا ويليامس.

وتشارك الروسية في شتوتغارت ببطاقة دعوة ما أدّى إلى سلسلة من الإنتقادات لعدد من اللاعبات.

وكانت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة رابعة تأهلت إلى ربع النهائي بفوزها على التشيكية باربورا زاهلافوفا ستريكوفا 6-2 و6-3.

وتواجه الرومانية في ربع النهائي اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا الفائزة الثلاثاء على الأسترالية سامانتا ستوسور 6-1 و4-6 و6-3 في الدور الاول، أو البريطانية جوانا كونتا السادسة التي تغلبت الأربعاء على اليابانية ناومي أوساكا 7-6 (7-5) و3-6 و6-1.

وأعفيت هاليب من خوض الدور الأول على غرار المصنفات الأربع الأوليات، وهنّ الألمانية أنجيليك كيربر الأولى والتشيكية كارولينا بليسكوفا الثانية والإسبانية غاربيني موغوروتسا الخامسة (أعفيت من الدور الأول بعد انسحاب السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا التي كانت مصنفة ثالثة).

وأحرزت كيربر اللقب في النسختين الماضيتين، فتغلبت على الدنماركية كارولين فوزنياكي في نهائي 2015، وعلى مواطنتها لورا سيغموند في نهائي 2016.

وفي الدور الأول أيضاً، فازت الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش على الكرواتية ميريانا لوسيتش-باروني 6-4 و6-2، والروسية إيلينا فيسنينا على مواطنتها داريا كاساتكينا 7-6 (7-2) و6-2، والإسبانية كارلا سواريز على الألمانية تامارا كورباتش 6-2 و6-4، والأميركية كوكو فانديفيغه على اللاتفية يلينا أوستابنكو 7-6 (7-3) و7-6 (7-3).