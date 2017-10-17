شارابوفا تودع دورة موسكو من الدور الأول

وكانت المصنفة أولى عالمياً سابقاً توّجت في تيانجين الصينية الأحد بلقبها الأول بعد عودتها من إيقاف لـ15 شهراً بسبب تعاطيها مادة ملدونيوم المحظورة.

وتقدمت شارابوفا، حاملة لقب 5 دورات كبرى "غراند سلام"، 29 مركزاً في تصنيف اللاعبات المحترفات الصادر الاثنين لتحتل المركز 57.

وقالت ريباريكوفا بعد فوزها "كانت صعبة جداً بالنسبة لي، لأنها (الأجواء) مثل كأس الاتحاد. هذا طبيعي، ماريا نجمة كبيرة هنا وهي بطلة حقيقية".

وتابعت "أنا سعيدة لتخطي هذه المباراة، وهذا جيد لثقتي".

وشاركت شارابوفا (30 عاماً) في دورة موسكو ببطاقة دعوة، كغالبية الدورات التي خاضتها منذ عودتها.



