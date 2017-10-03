شارابوفا تواجه هاليب في ثالث أدوار بكين

تأهلت الروسية ماريا شارابوفا الثلاثاء الى الدور الثالث من دورة بكين الدولية لكرة المضرب، احدى دورات البريمير والبالغة جوائزها اكثر من سبعة ملايين دولار، حيث ستلاقي الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثانية عالميا.

في الدور الثاني، تغلبت شارابوفا (30 عاما) المصنفة 104 عالميا والمشاركة ببطاقة دعوة، بصعوبة على مواطنتها ايكاترينا ماكاروفا (مصنفة 33) 6-4 و4-6 و6-1، بينما أقصت هاليب السلوفاكية ماغدالينا ريباريكوفا (مصنفة 28) 6-1 و2-1 ثم بالانسحاب.

وكانت شارابوفا ثأرت في الدور الاول من اللاتفية اناستازيا سيفاستوفا المصنفة سادسة عشرة بفوز صعب، في أول ظهور منذ خسارتها امامها في الدور الرابع لبطولة فلاشينغ ميدوز الاميركية، آخر البطولات الاربع الكبرى، مطلع ايلول/سبتمبر.

واضطرت شارابوفا المصنفة أولى عالميا سابقا والعائدة في نيسان/ابريل من ايقاف لـ 15 شهرا لتناولها مادة الملدونيوم المحظورة، لخوض ثلاث مجموعات الثلاثاء، كما في مباراتها الاولى ببكين.

وتلتقي بطلة 2014 التي ارتكبت ثمانية أخطاء مزدوجة في المجموعتين الأوليين، مع هاليب للمرة الأولى منذ فوزها عليها في الدور الأول لبطولة فلاشينغ ميدوز هذه السنة.

وفي سبع مواجهات مباشرة منذ 2012، فازت شارابوفا على هاليب سبع مرات.

وقالت شارابوفا "ليس في الامر سر. نعرف بعضنا جيدا من المباريات السابقة والتي اتسمت كلها بالتحدي والاثارة والقوة. انا احب التحدي ومواجهة لاعبة تحتل المركز الثاني في التصنيف العالمي".

ورأت ان هاليب "لاعبة عظيمة وتخوض موسما رائعا. عندما تلعب في مواجهة لاعبة من هذه الطينة، تعرف مستواك والى اي حد وصلت".

وتغلبت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة رابعة على الالمانية اندريا بتكوفيتش 6-4 و6-4، وستواجه في الدور الثالث الرومانية سورانا سيرستيا الفائزة على الاميركية كريستينا ماكهايل 7-6 (7-4) و6-صفر.

وفازت التشيكية بترا كفيتوفا الثانية عشرة على الاميركية فرفارا لبتشنكو 6-4 و6-4، لتلاقي الدنماركية كارولين فوزنياكي الخامسة.

وفي مباريات أخرى ضمن الدور الثاني، فازت التشيكية بربورا ستريكوفا على الالمانية يوليا جورج 6-4 و6-2، والاسترالية داريا غافريلوفا على الاميركية كوكو فانديفيغه الرابعة عشرة 6-3 و2-صفر ثم بالانسحاب، والروسية ايلينا فيسنينا على الصينية ينغ ينغ دوان 6-3 و6-2، والروسية داريا كاساتكينا على الاسبانية لارا اروابارينا 6-4 و7-5، والبولندية أنييسكا رادفانسكا المصنفة 11 على الصينية شواي جانغ 7-5 و7-5.





