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دوري أبطال أوروبا
بطولات رابطة التنس للمحترفات

شارابوفا تعود بقوة في تصنيف السيدات

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تقدمت الروسية ماريا شارابوفا المصنفة أولى في العالم سابقاً 11 مركزاً وباتت في المركز التاسع والعشرين في التصنيف العالمي الجديد للاعبات كرة المضرب المحترفات الصادر الإثنين.

Reuters

 

ووصلت شارابوفا إلى الدور نصف النهائي في دورة روما قبل أن تخسر السبت أمام الرومانية سيمونا هاليب الأولى عالمياً.

وكانت شارابوفا (31 عاماً) في المركز الأربعين قبل انطلاق دورة روما، وهي عانت من تراجع تصنيفها كثيراً جرّاء ابتعادها 15 شهراً بسبب الإيقاف لتناولها مادة محظورة، ثم لإصابات مختلفة.

وبقيت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا رابعة برغم احتفاظها بلقبها في دورة روما على حساب هاليب الأحد، وتتأخر بنحو 700 نقطة عن الإسبانية غاربيني موغوروتسا الثالثة.

واحتفظت الدنماركية كارولاين فوزنياكي بالمركز الثاني مع أنّ الفرصة كانت متاحة أمامها لانتزاع الصدارة لو فشلت هاليب بالوصول إلى ربع النهائي في روما.

وتقدمت اللاتفية يلينا أوستابنكو إلى المركز الخامس تاركة السادس للتشيكية كارولينا بليسكوفا.

ترتيب المصنفات العشر الأوليات

1- الرومانية سيمونا هاليب         7270 نقطة
2- الدنماركية كارولاين فوزنياكي    6935
3- الإسبانية غاربيبي موغوروتسا     6010
4- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا     5505
5- اللاتفية يلينا أوستابنكو        5382
6- التشيكية كارولينا بليسكوفا     5335
7- الفرنسية كارولين غارسيا        5170
8- التشيكية بترا كفيتوفا          4550
9- الأميركية فينوس ويليامس          4201
10- الأميركية سلون ستيفنز          4164

التصنيف العالمي لمحترفات التنس ماريا شارابوفا
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