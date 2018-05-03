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دوري أبطال أوروبا
بطولات رابطة التنس للمحترفات

سيرينا وليامس تغيب عن دورة مدريد

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قررت نجمة كرة المضرب الأميركية سيرينا وليامس عدم المشاركة في دورة مدريد التي تنطلق السبت، لأنها "في حاجة لخوض المزيد من التمارين قبل العودة إلى المنافسات"، وذلك بحسب ما أعلن المنظمون الخميس.

REUTERS

ولم تشارك سيرينا التي تراجعت من المركز الأول عالمياً إلى الـ449 نتيجة ابتعادها عن الملاعب بسبب حملها ثم وضعها مولودتها الأولى، سوى في دورتين هذا العام ففازت بمباراتين في إنديان ويلز قبل أن تخرج على يد شقيقتها الكبرى فينوس، ثم خسرت مباراتها الأولى في ميامي على يد اليابانية ناومي أوساكا.

وتأمل الأميركية البالغة 36 عامًا المشاركة في دورة روما المقررة بين 13 و20 أيار/مايو للتحضير لبطولة رولان غاروس الفرنسية، ثاني البطولات الأربع الكبرى والمقررة بين 27 الحالي و10 حزيران/يونيو المقبل.

وستعود سيرينا إلى المشاركة في البطولات الكبرى للمرة الأولى منذ أوائل العام الماضي حين أحرزت لقبها السابع في استراليا المفتوحة والـ23 في الغراند سلام خلال مسيرتها، قبل أن تبتعد بسبب الحمل.

وتأمل سيرينا في إحراز لقبها الرابع في رولان غاروس التي تقام على ملاعب ترابية.            
                  
 

سيرينا وليامس
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