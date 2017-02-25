سفيتولينا تحرز لقب دورة دبي

وكانت الأوكرانية حرمت الألمانية أنجيليك كيربر المصنفة أولى في البطولة من فرصة استعادة صدارة التصنيف العالمي بفوزها عليها الجمعة في نصف النهائي 6-3 و7-6 (7-3)، إذ كانت بحاجة الى احراز اللقب لاستعادة الصدارة من الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس.

من جهتها، خسرت فوزنياكي بطلة 2011 في دبي، النهائي الثاني على التوالي بعد أن سقطت أمام التشيكية كارولينا بليسكوفا في دورة الدوحة السبت الماضي.