ركبة فوزنياكي تجبرها على الانسحاب من سينسيناتي

أدت إصابة فوزنياكي المصنفة ثانية في ركبتها اليسرى، إلى انسحابها من مباراتها ضد الهولندية كيكي بيرتنز في بداية المجموعة الثانية، علماً بأن الهولندية فازت في المجموعة الأولى 6-4.

وعطّل المطر مباراة الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى والفائزة بدورة تورنتو الكندية الأسبوع الماضي، والاسترالية آيلا طومليانوفيتش الصاعدة من التصفيات في المجموعة الثالثة والنتيجة 4-6، 6-4، 4-3 لصالح هاليب.

وودعت الإسبانية غاربيني موغوروتسا المصنفة سابعة وحاملة اللقب باكرا أمام الأوكرانية ليسيا تسورنكو 6-2 و4-6 و4-6،

وكانت موغوروتسا تخوض أولى مبارياتها بعد فشلها في الدفاع عن لقبها في الدور الثاني من دورة ويمبلدون قبل ستة اسابيع، علماً بأنها تحمل في جعبتها لقب رولان غاروس 2016.

وقالت الإسبانية التي غابت عن دورة مونتريال الأسبوع الماضي لإصابة في كتفها "أنا سعيدة أني قاتلت فيها (المباراة) على رغم مستواي الذي كان ضعيفا للغاية. وأنا سعيدة لعدم شعوري بآلام في ذراعي".

بدورها تأهلت الألمانية أنجيليك كيربر المصنفة رابعة وبطلة ويمبلدون للدور الثالث بفوزها على الروسية أناستازيا بافليوتشينكوفا 4-6، 7-5، 6-4.

كذلك تأهلت الأميركية ماديسون كيز المصنفة ثالثة عشرة بفوزها على الإيطالية كاميلا جيورجي 6-2، 6-2، والاسترالية آشلي بارتي المصنفة سادسة عشرة بفوزها على الأستونية كايا كانيبي 7-5، 6-3.