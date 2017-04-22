رادفانسكا تنتقد منح شارابوفا بطاقة دعوة إلى شتوتغارت

وقالت رادفانسكا:"هكذا نوع من البطاقات يجب أن يوزع على الرياضيين الذين عانوا إصابات او غيرها حالت دون تحقيقهم نتائج في الموسم المنتظم، وليس إلى أولئك الذين أدينوا بتناول المنشطات. على ماريا (شارابوفا) العودة واللعب في التصفيات لتحقيق نتائج تؤهلها للمشاركة في الدورات الكبرى".

وكانت القرعة الخاصة بالدورة أوقعت شارابوفا التي أكملت عاملها الثلاثين في 19 نيسان/أبريل في مواجهة الإيطالية المخضرمة روبرتا فينتشي (34 عاماً) في الدور الأول الأربعاء المقبل.

وفي حال فوزها، من المرجح أن تلتقي شارابوفا في الدور الثاني رادفانسكا التي تلتقي في الدور الأول الروسية إيكاترينا ماكاروفا.

ولم تخض شارابوفا أي مباراة رسمية منذ ربع نهائي بطولة أستراليا في كانون الثاني/يناير 2016، عندما خسرت أمام الأميركية سيرينا وليامس.

وأوقف الاتحاد الدولي اللاعبة الروسية في الثامن من حزيران/يونيو 2016 لمدة عامين، بسبب تناولها عقار ميلدونيوم الذي كانت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا)، قد أدرجته على لائحة المواد المحظورة مطلع العام نفسه. إلا أن محكمة التحكيم الرياضي (كاس) خفضت العقوبة إلى 15 شهراً.

ولم تتمكن شارابوفا الفائزة بفضية أولمبياد لندن 2012، من المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بسبب الإيقاف.

ولم تخف شارابوفا سعادتها في العودة الى الدورة التي تعمل سفيرة لراعيها الرسمي "بورش". ولكن لن يسمح لها بالتدرب على ملاعب الدورة قبل انتهاء عقوبتها.

بدوره أبدى مدير الدورة ماركوس غونتهارد سعادته بمشاركة شارابوفا "التي ستزيد عودتها إلى الدورة من بيع التذاكر وإقبال المشجعين".