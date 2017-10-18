وخسرت ملادينوفيتش أمام البيلاروسية الكسندرا ساسنوفيتش 2-6 و6-2 و2-6، وفاندفيغه أمام الأوكرانية ليسيا تسورنكو 5-7 و6-1 و2-6.

وكانت شارابوفا المصنفة أولى عالمياً سابقاً خرجت الثلاثاء من الدور الأول بخسارتها أمام السلوفاكية ماغدالينا ريباريكوفا 6-7 (3-7) 4-6، وذلك بعد يومين من تتويجها في دورة تيانجين الصينية، أول لقب لها بعد عودتها من الايقاف 15 شهراً بسبب تناولها مادة محظورة.

وتقدمت شارابوفا، حاملة لقب 5 دورات كبرى "غراند سلام"، 29 مركزاً في تصنيف المحترفات الصادر الاثنين لتحتل المركز 57.

وشاركت شارابوفا (30 عاماً) في دورة موسكو ببطاقة دعوة، كغالبية الدورات التي خاضتها منذ عودتها.

وشهد الدور الثاني الأربعاء أيضاً خروج اللاتفية اناستاسيا سيفاستوفا والأسترالية داريا غافريلوفا والسلوفاكية ماغدالينا ريباريكوفا المصنفات رابعة وسادسة وثامنة توالياً.

وخسرت سيفاستوفا أمام الرومانية ايرينا بيغو 4-6 و3-6، وغافريلوفا أمام البيلاروسية فيرا لابكو 3-6 و1-3 ثم بالانسحاب، وريباريكوفا أمام الفرنسية اليزيه كورنيه 1-6 وصفر-صفر ثم بالانسحاب.

وبلغت الألمانية يوليا جورج والروسية داريا كاساتكينا الدور ربع النهائي بفوز الأولى على الكازخستانية يوليا بوتينتسيفا 6-3 و6-3، والثانية على التشيكية كاترينا سينياكوفا 6-2 و6-3.