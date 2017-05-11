دورة مدريد: هاليب تبلغ نصف النهائي

باتت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثالثة، أولى المتأهلات إلى نصف نهائي دورة مدريد الإسبانية الدولية لكرة المضرب، إحدى الدورات الأولى (بريمير)، بفوزها الخميس على الأميركية كوكو فاندفيغي 6-1 و6-1.

وتواجه هاليب، المصنفة ثامنة عالمياً ووصيفة رولان غاروس 2014، في نصف النهائي الهولندية كيكي برتنز أو اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا.

وتلعب في ربع النهائي أيضاً الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش الرابعة عشرة مع الرومانية سورانا سيرستيا والكندية أوجيني بوشار التي أقصت الألمانية انجليك كيربر المصنفة أولى مع الروسية سفتلانا كوزتتسوفا الثامنة