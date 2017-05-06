دورة مدريد: كيز وفيسنينا أول الضحايا

وخرجت كيز السبت من الدور الأول بعد خسارتها أمام اليابانية ميساكي دوي 4-6 و6-4 و4-6، في حين خسرت فيسنينا امام الرومانية ايرينا بيغو 4-6 و4-6.

وتأهلت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة ثانية في البطولة الى الدور الثاني بفوزها على الأوكرانية ليسيا تسورنكو 7-6 (7-5) و2-6 و6-2، وستواجه في الدور المقبل اللاتفية اناستازيا سيفاستوفا التي هزمت الصينية شواي جانغ 6-2 و6-4.

وفي الدور الأول، فازت أيضاً السويسرية يوجيني بوشار على الفرنسية إليزيه كورنيه 6-4 و4-6 و6-1، والأميركية اليسون ريسك على السويسرية فيكتوريا غولوبيتش 6-2 و6-4، والايطالية روبرتا فينتشي على الروسية داريا كاساتكينا 6-1 و1-6 و6-1، والهولندية كيكي برتنز على الروسية ايلينا ماكاروفا 6-1 و7-6 (7-4).

وكانت الرومانية سيمونا هاليب التي صنفت في المركز الثالث على البطولة توجت بلقب العام الماضي على حساب السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا 6-2 و6-4.

وتبدأ هاليب حملتها بمواجهة التشيكية كريستينا بليسكوفا الشقيقة التوأم لكارولينا التي سقطت اليوم أمام الألمانية منى بارتيل في نهائي دورة براغ، فيما تلعب تشيبولكوفا الرابعة مع الصربية يلينا يانكوفيتش المصنفة أولى في العالم سابقاً.

وتنطلق الأحد منافسات الرجال في مدريد، احدى دورات الماسترز (1000 نقاط)، وكان الصربي نوفاك دجوكوفيتش الثاني عالمياً فاز بلقب العام الماضي بعد ان هزم البريطاني آندي موراي الأول 6-2 و3-6 و6-3.

