دورة لوكسمبورغ: فيتهوفت تحرز باكورة ألقابها

أحرزت الألمانية كارينا فيتهوفت باكورة ألقابها بفوزها السبت على البورتوريكية مونيكا بويغ حاملة ذهبية اولمبياد ريو، 6-3 و7-5 في نهائي دورة لوكسمبورغ لكرة المضرب.

وامتازت فيتهوفت (22 عاماً) بقوة ارسالاتها (8 ارسالات ساحقة) لتحسم المباراة في ساعة و32 دقيقة.

وكانت الألمانية تخوض المباراة النهائية الأولى لها هذا الموسم، وهي لم تتخط الدور الثاني منذ دورة غشتاد في تموز/يوليو.

وقالت فيتهوفت "خوض الدورة الأخيرة في الموسم واحراز اللقب الأول في مسيرتي أمر رائع فعلاً"، مضيفة "كان اسبوعا ونهائيات صعبا، وانا سعيدة جداً".

ويختتم موسم كرة المضرب للسيدات ببطولة الماسترز للاعبات الثماني الاوليات في سنغافورة من 22 حتى 29 أكتوبر.

