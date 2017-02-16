دورة قطر توتال: كيربر تغادر وإحباطاتها تتواصل

وكانت المباراة الأولى للألمانية المصنفة أولى في الدورة وثانية عالمياً، كونها أعفيت من الدور الأول إلا أنّ مشوارها انتهى باكراً بعد سقوطها للمرة الثانية هذا العام أمام منافستها الروسية البالغة 19 عاماً.

وسبق لكيربر أن خرجت من الدور الثاني لدورة سيدني على يد كاساتكينا التي تتواجه في ربع النهائي مع الكولومبية مونيكا بويغ صاحبة ذهبية أولمبياد ريو 2016 والفائزة على الكازاخية يوليا بوتينتسيفا.

وبخروجها من الدور الثاني للدورة القطرية، تواصل كيربر عروضها المخيبة في 2017 والتي بدأتها بالخروج من ربع نهائي دور بريزبن ثم من الدور الثاني لدورة سيدني، وصولاً إلى تنازلها عن لقبها بطلة لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، بخروجها من الدور ثمن النهائي على يد الأميركية كوكو فانديفيغه.

وكان ثمن خروجها من ثمن نهائي بطولة أستراليا تنازلها عن صدارة تصنيف رابطة المحترفين لمصلحة الأميركية سيرينا وليامس التي توّجت باللقب على حساب شقيقتها فينوس.

واعترفت كيربر: "اني لم أكن اليوم في أفضل حالاتي. بالطبع، من الصعب دائماً خوض المباراة الأولى بعد عطلة طويلة (منذ بطولة أستراليا الشهر الماضي). حاولت أن أجد وتيرتي لكنها (كاساتكينا) لعبت بشكل جيد".

وانطلقت الدورة الإثنين لكن كان على كيربر الانتظار حتى الخميس لخوض مباراتها الأولى بسبب الأمطار التي أثرت على البرنامج ما سيجبر كاساتكينا على خوض مباراة الدور ربع النهائي ضد بويغ اليوم أيضاً.

ولم تكن كيربر المصنفة الوحيدة التي تودّع الدورة الخميس إذ خرجت البولندية أنييسكا رادفانسكا الرابعة بخسارتها أمام صديقتها الدنماركية كارولين فوزنياكي 5-7 و3-6.

وستعود فوزنياكي التي تحدثت عن "المواجهات الرائعة التي تجمعنا دائماً" مع رادفانسكا، إلى الملعب مساء الخميس أيضاً لمواجهة الأميركية لاورين ديفيس الفائزة على الروسية يلينا فسنينا السادسة 7-5 و6-2.

وتأهلت إلى ربع النهائي التشيكية كارولينا بليسكوفا الثانية بفوزها على الفرنسية كارولين غارسيا 7-5 و6-4، وهي ستواجه الخميس أيضاً الصينية شواي جانغ التي أقصت أمس الإسبانية غاربيني موغورتسا الخامسة.

وتلعب في ربع النهائي أيضاً السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا الثالثة مع الأسترالية سامانتا ستوسور الفائزة على التشيكية الأخرى بربورا زاهلافوفا ستريكوفا الثامنة 6-3 و3-6 و6-4.