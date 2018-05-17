دورة روما: هاليب تضمن الاحتفاظ بالصدارة بعد بلوغها ربع النهائي

وضمنت الرومانية بالتالي البقاء في صدارة التصنيف العالمي للاعبات المحترفات، إذ كان يتعين عليها بلوغ ربع النهائي في روما او تحقيق نتيجة أفضل من الدنماركية كارولين فوزنياكي الثانية لتحقيق ذلك.

وأمضت هاليب حتى الآن أقل من ساعة في الدورة الايطالية التي بلغت مباراتها النهائية في الموسم الماضي، إذ كانت اكتسحت اليابانية ناومي أوساكا 6-1 و6-صفر في الدور الثاني أمس.

وأعفيت اللاعبات الثماني الأوليات من خوض الدور الأول.

وتلتقي هاليب في ربع النهائي الفائزة من الفرنسية كارولين غارسيا السابعة أو الأميركية الأخرى سلون ستيفنز.

وبلغت ربع النهائي أيضاً الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الرابعة بفوزها على الروسية داريا كاساتكينا صفر-6 و6-3 و6-2.