

وضمنت الرومانية بالتالي البقاء في صدارة التصنيف العالمي للاعبات المحترفات، اذ كان يتعين عليها بلوغ ربع النهائي في روما او تحقيق نتيجة افضل من الدنماركية كارولاين فوزنياكي الثانية لتحقيق ذلك.

وامضت هاليب حتى الان اقل من ساعة في الدورة الايطالية التي بلغت مباراتها النهائية في الموسم الماضي، اذ كانت اكتسحت اليابانية ناومي اوساكا 6-1 و6-صفر في الدور الثاني امس.

واعفيت اللاعبات الثماني الاوليات من خوض الدور الاول.

وتلتقي هاليب في ربع النهائي الفائزة من الفرنسية كارولين غارسيا السابعة او الاميركية الاخرى سلون ستيفنز.

وبلغت ربع النهائي ايضا الاوكرانية ايلينا سفيتولينا الرابعة وحاملة اللقب بعد ان حولت تأخرها امام الروسية داريا كاساتكينا في المجموعة الاولى صفر-6 الى فوز بحسم المجموعتين الثانية والثالثة 6-3 و6-2.

وتلتقي سفيتولينا في ربع النهائي الالمانية انجيليك كيربر المصنفة اولى في العالم سابقا والفائزة على اليونانية ماريا ساكاري بسهولة تامة 6-1 و6-1.

كما تأهلت الى الدور ذاته اللاتفية يلينا اوستابنكو الخامسة بتغلبها على البريطانية جوهانا كونتا 2-6 و6-3 و6-4.

وخرجت الاميركية فينوس وليامس الثامنة من الدور الثالث بخسارتها امام الاستونية انيت كونتافيت 2-6 و6-7 (3-7). وكانت الاستونية بلغت ربع نهائي دورة روما ايضا في العام الماضي.

وتلتقي كونتافيت في مباراتها المقبلة فوزنياكي او اللاتفية اناستازيا سيفاستوفا.

ولدى الرجال، واصل الايطالي فابيو فونييني تقدمه بتغلبه على الالماني بيتر غويوفشيك 6-4 و6-4 في الدور الثالث.

وكان فونييني اخرج النمسوي دومينيك تييم السادس من الدور الثاني الأربعاء.

وتأهل ايضا الاسباني بابلو كارينو بفوزه على السلوفيني الياز بيديني 6-4 و6-7 (3-7) و6-2.