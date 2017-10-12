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AFP

دورة تيانجين: شارابوفا إلى ربع النهائي

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تأهلت الروسية ماريا شارابوفا إلى الدور ربع النهائي من دورة تيانجين الصينية الدولية لكرة المضرب، بفوزها الخميس على البولندية ماغدا لينيت 7-5 و6-3.

واحتاجت الروسية المصنفة في المركز 86 عالميا والتي خسرت أمام الرومانية سيمونا هاليب في الدور الثالث من دورة بكين الأسبوع الماضي، إلى ساعة و35 دقيقة لتحقيق الفوز على لينيت (مصنفة 71) في أول مواجهة بينهما.

وتلتقي شارابوفا المشاركة ببطاقة دعوة في ربع النهائي مع السويسرية ستيفاني فوغله (مصنفة 196) أو الكازخستانية يوليا بوتينتسيفا الخامسة في الدورة والـ 54 في العالم.

ولا تزال شارابوفا (30 عاما) المصنفة أولى عالميا سابقا تبحث عن لقبها الأول منذ عودتها إلى الملاعب في نيسان/أبريل الماضي إثر إيقافها 15 شهرا لتناولها مادة منشطة.

وفي أبرز مباريات الدور الثاني، تغلبت الصينية شواي بينغ الثالثة وحاملة اللقب على مواطنتها تشيو وانغ 6-2 و6-2، والأميركية كريستينا ماكهايل على اليونانية ماريا ساكاري السادسة 6-صفر و6-4.

وكانت بينغ توجت بلقب العام الماضي بفوزها في النهائي على  الأميركية أليسون ريسك التي خرجت من الدور الأول في النسخة الحالية.
 

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