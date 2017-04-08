دورة تشارلستون: نصف النهائي يخلو من المصنفات

وفي ربع النهائي، خسرت فوزنياكي أمام اللاتفية يلينا اوستابنكو 2-6 و4-6، وسيفاستوفا أمام الالمانية لورا سيغموند 2-6 و4-6.

وكانت فوزنياكي، المصنفة 12 عالمياً والأولى سابقاً، مرشحة للقب بعد خروج المصنفات الأوليات من الأدوار السابقة، وأبرزهن الأميركيتان ماديسون كيز الأولى وفينوس ويليامس الثانية والروسية يلينا فسنينا الرابعة.

ويأتي خروج الدانماركية من ربع النهائي بعد أقل من أسبوع على خسارتها نهائي دورة ميامي أمام البريطانية جوانا كونتا.

وتلعب أوستابنكو في نصف النهائي مع الكرواتية ميريانا لوسيتش-باروني الفائزة على الأميركية شيلبي رودجرز 6-7 (7-9) و6-1 و6-1، وسيغموند مع الروسية داريا كاساتكينا التي تغلبت على الرومانية إيرينا بيغو 6-4 و6-1.