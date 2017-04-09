دورة تشارلستون: كاساتكينا تحرز باكورة ألقابها

وخاضت كاساتكينا (19 عاماً) المصنفة 42 عالمياً نهائي احدى دورات رابطة اللاعبات المحترفات لأول مرة.

من جانبها، فشلت أوستابنكو (19 عاماً أيضاً ومصنفة 66)، بطلة ويمبلدون الانكليزية لفئة الشابات عام 2014، في ثالث نهائي لها بعد أن خسرت في دورتي كيبيك الكندية (2015) والدوحة (2016).