دورة بكين: بليسكوفا وفوزنياكي الى الدور الثاني

بلغت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا والتشيكية كارولينا بليسكوفا حاملة اللقب والدنماركية كارولين فوزنياكي المصنفات ثالثة ورابعة وخامسة على التوالي الدور الثاني من دورة بكين، إحدى دورات البريمير والبالغة جوائزها أكثر من سبعة ملايين دولار، فيما خرجت البريطانية جوهانا كونتا السادسة والروسية سفتلانا كوزنتسوفا السابعة من الدور الأول.

في الدور الأول الأحد، فازت سفيتولينا على الصينية جو لين 6-3 و6-2، وبليسكوفا على الإسبانية كارلا سواريز 6-3 و6-4، وفوزنياكي على الصينية وانغ كيانغ 6-1 و6-7 (4-7) و6-1، في حين خسرت كونتا أمام الرومانية مونيكا نيكولسكو 1-6 و2-6، وكوزنتسوفا أمام الإسباني لارا أروابارينا 7-6 (7-2) و5-7 و1-6.

وفي الدور الثاني، تلعب سفيتولينا مع الأسترالية آشلي بارتي التي أعفيت من خوض الدور الأول، وبليسكوفا مع الألمانية أندريا بتكوفيتش الصاعدة من التصفيات والتي تغلبت على الهولندية كيكي برتنز 6-4 و6-صفر، وفوزنياكي مع الروسية أناستاسيا بافليوتشنكوفا التي كانت تغلبت على الأميركية لورين ديفيس 6-1 و6-1 السبت، ونيكولسكو مع الصينية شوياي بينغ أو الأميركية شيلبي روجرز، وأروابارينا مع الروسية داريا كاساتكينا.

كما تأهلت إلى الدور ذاته البولندية أنييسكا رادفانسكا الحادية عشرة في البطولة بتغلبها على الألمانية كارينا فيتهوفت الصاعدة من التصفيات 7-5 و6-3، والأسترالية سامانتا ستوسور بفوزها على التشيكية كاترينا سينياكوفا 6-3 و6-2، والألمانية يوليا جورج بتغلبها على الأميركية ماديسون برينغلي الصاعدة من التصفيات 6-4 و6-3.

وفي الدور المقبل، تلعب رادفانسكا مع الصينية جانغ شواي الفائزة على الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا 6-4 و6-4، وستوسور مع اللاتفية يلينا أوستابنكو التاسعة والتي أعفيت من خوض الدور الأول، وجورج مع الإسبانية غاربيني موغوروتسا الأولى في البطولة أو التشيكية باربورا ستريتشكوفا.

وتأهلت أيضًا الروسية إيكاترينا ماكاروفا بتغلبها على الأميركية جينيفر برايدي 6-3 و6-3، والسلوفاكية ماغدالينا ريباريكوفا بتغلبها على الكندية أوجيني بوشار 6-4 و6-3، والفرنسية إليزيه كورنيه بتغلبها على الصينية وانغ يافان 6-3 و7-5، لتضرب الأولى موعداً مع مواطنتها ماريا شارابوفا المشاركة ببطاقة دعوة، والثانية مع الرومانية سيمونا هاليب الثانية، والثالثة مع الألمانية أنجيليك كيربر العاشرة.

