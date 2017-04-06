تشارلستون: خروج مبكر لكيز وفينوس ويليامس

وخسرت كيز 4-6، 6-1، و6-1 أمام مواطنتها شيلبي روجرز (24 عاماً) التي نشأت في تشارلستون، ولاقت ترحيباً من الجمهور الحاضر في الملعب خلال المباراة التي أقيمت في وقت متأخر الأربعاء.

وقالت روجرز بعد المباراة: "الأمر يصعب شرحه (...) لعبت هنا مرات عدة في الأعوام الماضية ولم يكن الأمر سهلاً دائماً".

وأضافت: "أشعر بأنني تعلمت الكثير من الدروس ونشأت هنا أمام هذا الجمهور. الأمر مميز جداً".

وستواجه روجرز في الدور المقبل اليابانية ناومي أوساكا التي فاجأت الصينية شواي جانغ بالتغلب عليها 6-4 و6-4 في اليوم نفسه.

وشهد الأربعاء أيضاً خروج الأميركية فينوس ويليامس المصنفة ثالثة والمصنفة الأولى عالمياً سابقاً، أمام الألمانية لاورا سيغموند 4-6 و7-6 (7-3) و5-7، والروسية يلينا فيسنينا المصنفة رابعة أمام المجرية المغمورة فاني ستولار 6-7 (7-9) و6-7 (3-7).

وقالت الألمانية سيغموند (29 عاماً) "لا فكرة لدي!" عن تمكنها من إنقاذ نقطتين لإنهاء المباراة أتيحتا لفينوس، معتبراً أنّ المباراة: "كانت جيدة فعلاً (...) حاولت أن أؤمن بأسلوب لعبي".

وأقرت فينوس بعدم قدرتها على مجاراة منافستها، قائلة: "يمكن هذه أفضل مباراة تقدمها في مسيرتها، صراحة"، مضيفة "أنا أيضاً قدمت أفضل لعب لدي. سددت كرات جيدة، وردت (سيغموند) بكرات جيدة، ولم يكن لدي أي رد على ذلك".

وأعفيت فينوس وفيسنينا وصيفة بطلة العام الماضي من خوض الدور الأول على غرار المصنفات الست الأوليات الأخريات.

وكانت فيسنينا خسرت في نهائي العام الماضي أمام الأميركية سلون ستيفنز 6-7 (4-7) و2-6، وتغيب البطلة عن المشاركة.

وتلعب سيغموند في الدور المقبل مع التشيكية لوسي سافاروفا الخامسة عشرة التي فازت على الأميركية بيتاني ماتيك ساندز 6-3 و6-3، فيما تلتقي ستولار مع اللاتفية يلينا أوستابنكو الفائزة على اليونانية ماريا ساكار 6-2 و4-6 و6-2.

من جانبها، تغلبت جابر على البولندية ماغدا لينيت 6-4 و6-4، وتنتظرها مهمة صعبة في الدور الثالث أمام اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا الثامنة التي أقصت الألمانية أندريا بتكوفيتش 6-3 و6-4.

وفي الدور الثاني، فازت أيضاً الهولندية كيكي برتنز السابعة على الأوكرانية كاترينا بوندارنكو 6-2 و7-5، والأسترالية داريا غافريلوفا التاسعة على الأميركية أليسون ريسك 6-3 و6-1، والرومانية إيرينا بيغو العاشرة على السلوفاكية كريستينا كوسوفا 4-6 و6-2 و7-6 (8-6)، والكرواتية ميريانا لوسيتش باروني الحادية عشرة على الألمانية منى بارثل 6-3 و6-2، والأسترالية أناستازيا روديونوفا على الإيطالية سارا إيراني 6-2 و6-2.

كما خسرت البورتوريكية مونيكا بويغ التي منحت بلادها أول ذهبية أولمبية بتتويجها في ريو 2016، أمام الروسية داريا كاساتكينا صفر-6 و7-6 (7-3) و2-6.