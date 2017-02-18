بليسكوفا بعد الفوز ببطولة قطر: أتطلع الآن للبطولات الكبرى

تصوير: سامر الرجال

وتوجت بليسكوفا مسيرتها الرائعة في بطولة قطر المفتوحة للتنس بإحراز اللقب الثمين اثر فوزها على الدنماركية كارولين فوزنياكي 6-3 و6-4 اليوم السبت في المباراة النهائية للبطولة.

وعن فرصها في حصد إحدى بطولات الغراند سلام قالت اللاعبة التشيكية "حسب أسلوب أدائي أعتقد أنني من الممكن أن أحقق هذا الهدف على الملاعب الصلبة أو في بطولة ويمبلدون.. ولكن ستكون بطولة فرنسا المفتوحة آخر أولوياتي".

وعن إمكانية الفوز هذا الموسم، قالت "لدينا ثلاث بطولات فقط إحداها على الملاعب الترابية. لذلك سيكون من الصعب علي الفوز في هذا الموسم."

وأضافت "سأحاول إعداد نفسي بقدر المستطاع قبيل بطولة ويمبلدون، إذ سبق لمدربي الفوز ببطولة ويمبلدون مرتين فلربما يستطيع مساعدتي".

وعن التطور في مستوى أدائها قالت " لم أقم فقط بتغيير مدربي ولكنني قمت بتغيير فريقي بالكامل بعد نسخة العام الماضي من بطولة ويمبلدون. لذلك

لدي الآن مدرب جديد للأحمال البدنية منذ بطولة ويمبلدون. نعمل الآن على تحسين طريقة تحركي على أرضية الملعب".

وأضافت " أعتقد أنني لا زلت أتحسن. وحتى اليوم، قالو لي إن تحركاتي على الملعب كانت جيدة ولكن لا تزال هناك فرصة للمزيد من التحسن في مستوى

أدائي".