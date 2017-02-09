بطولة قطر توتال: كيربر في الدوحة بحثاً عن أول لقب

تصوير: سامر الرجّال

وكان في استقبال كيربر المصنفة ثانية على العالم سعد المهندي مدير البطولة التي تنطلق منافساتها في الفترة بين 13 شباط/فبراير وحتى 18 شباط/فبراير 2017.

ولا تزال كيربر التي تشارك للمرة السادسة على التوالي والسابعة في تاريخها في بطولة قطر توتال تبحث عن أول لقب لها حيث أقصيت العام الماضي منذ الدور الأول على يد الصينية تشينغ سيساي 7-5 و6-1.

كما لم تنجح كيربر في نسخة عام 2015 في تجاوز الدور الأول أيضاً بعد خسارتها أمام البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا 6-0 و6-3.

وفي عام 2014 بلغت الألمانية التي خرجت مبكراً هذا العام من بطولة أسترليا المفتوحة، المباراة النهائية قبل أن تخسر اللقب أمام سيمونا هاليب 2-6 و3-6.

وشاركت كيربر للمرة الأولى في بطولة قطر توتال عام 2008 ببطاقة دعوة، وخرجت حينها من الدور الأول على يد التايلاندية تامارين تاناسوجارن 7-6 و6-4.