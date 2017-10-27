بطولة الماسترز: غارسيا تبلغ نصف النهائي

قلبت الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة ثامنة تأخرها بمجموعة ساحقة إلى فوز حماسي على الدنماركية كارولين فوزنياكي السادسة صفر-6 و6-3 و7-5، منعشة آمالها في بلوغ نصف نهائي بطولة الماسترز في سنغافورة التي تتنافس فيها أفضل ثماني لاعبات كرة مضرب في العالم.

وبلغت غارسيا نصف النهائي بعد خسارة الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى عالمياً أمام الاوكرانية ايلينا سفيتولينا الرابعة في الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الحمراء. بمجموع 3-6 و4-6.

وكانت غارسيا خسرت مباراتها الأولى أمام هاليب بمجموعتين، قبل أن تفوز بصعوبة على سفيتولينا بثلاث مجموعات.

ولم تترك فوزنياكي (27 عاماً) التي فازت على غارسيا بنتيجة نظيفة في آخر مواجهتين، أي فرصة لخصمتها في المجموعة الأولى حيث نجحت الفرنسية فقط بسبع نقاط. وبدت فوزنياكي في طريقها لتحقيق فوز سهل، خصوصا بعد تخطيها سفيتولينا (6-2 و6-0) وهاليب (6-0 و6-2) بسهولة.

وقالت غارسيا "في المجموعة الأولى لعبت (فوزنياكي) بشكل رائع. كنت اقل منها ولم اؤمن بنفسي. ثم قلت لنفسي انه ليس لدي ما اخسره ووجدت ايقاعي".

وقال لها والدها ومدربها لوي-بول غارسيا بعد تخلفها في النتيجة "ضرباتك الامامية قصيرة قليلاً. ابحثي عن حجم اكبر لكرتك. هذا سهل بالنسبة لها".

وفي المجموعة الثانية، تقدمت غارسيا 5-2 على المصنفة اولى عالميا سابقا، ثم حسمتها 6-3.

وارسلت فوزنياكي في المجموعة الثالثة عندما كانت تتقدم 5-4، بيد ان المصنفة اولى في فرنسا، كانت الأقوى ذهنياً في الوقت الحاسم وتفوقت في الأشواط الأخيرة من المباراة التي دامت ساعتين و19 دقيقة.

وكانت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة ثالثة والأميركية فينوس وليامس الخامسة قد تأهلتا إلى نصف النهائي عن المجموعة البيضاء.