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Reuters

انسحاب مبكر لسفيتولينا وفوزنياكي من دورة هونغ كونغ

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شهدت دورة هونغ كونغ الدولية في كرة المضرب الخميس انسحاب المصنفة الرابعة عالميا الأوكرانية إلينا سفيتولينا، والدنماركية حاملة اللقب كارولين فوزنياكي، من الدور الثاني بسبب الإصابة.

وعانت سفيتولينا (23 عاما) من آلام في الفخذ الأيسر، وانسحبت قبل مباراتها في الدور الثاني مع الأميركية نيكول غيبز المصنفة 114 عالميا، والتي تأهلت حكما إلى الدور ربع النهائي.

وقالت الأوكرانية "تعرضت إلى الاصابة في بكين" خلال مباراتها الماراتونية (3 ساعات و21 دقيقة) في الدور ربع النهائي للدورة الصينية الأسبوع الماضي، وخسرتها أمام الفرنسية كارولين غارسيا.

أضافت "كلما أقوم بضربات قوية، أشعر (بالألم)"، مضيفة "علي على الأرجح الخضوع لفحوص ومعرفة المزيد" عن سبب الآلام، وذلك قبل دورة سنغافورة التي تنطلق في 22 تشرين الأول/اكتوبر.

أما فوزنياكي (27 عاما)، فتعرضت إلى إصابة في المرفق خلال التمرين قبيل لقائها ضد الاسترالية ليزيت كاربيرا المصنفة 155 عالميا.

وتوجهت الدنماركية إلى المشجعين الحاضرين في الملعب دامعة بالقول "أريد أن اعتذر من كل الذين حضروا لمتابعة هذه المباراة (...) قمت بكل ما يجب القيام به لأكون جاهزة".

أضافت "لكن للأسف علي الانسحاب من الدورة" التي تحمل لقبها في العام الماضي، والتي صنفت فيها هذه السنة في المركز الثالث.

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