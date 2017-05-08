الألمانية كيربر تتأهل إلى ثالث أدوار بطولة مدريد بصعوبة

تخطت الألمانية أنجليك كيربر المصنفة أولى في البطولة بصعوبة الدور الثاني من دورة مدريد إحدى دورات ال"بريمير" للسيدات والبالغة جوائزها أكثر من 5 ملايين و924 الف يورو، إثر فوزها على التشيكية كاترينا سينياكوفا 6-2 و1-6 و7-5 الاثنين.

واحتاجت كيربر إلى نحو ساعتين للتخلص من التشيكية المصنفة 37 عالمياً وتحقيق فوز سيعيدها إلى الصدارة الترتيب العالمي في تصنيف الأسبوع المقبل في غياب الأميركية سيرينا وليامس عن الملاعب حتى نهاية العام الحالي بسبب الحمل.

وتلتقي كيربر في الدور المقبل مع الكندية يوجيني بوشار المصنفة 60 عالمياً أو الروسية ماريا شارابوفا المشاركة ببطاقة دعوة في ثاني دورة بعد عودتها من إيقاف استمر 15 شهراً بعد تناولها "دون أن تعلم" حسب قولها أن مادة الملدونيوم حظرت مطلع العام 2016.

وستكون المباراة بين اللاعبتين حامية الوطيس ليس على الصعيد الرياضي فحسب وإنما على الصعيدين الاجتماعي والانساني بعد أن نعتت بوشار الأسبوع الماضي وقبيل سحب القرعة الروسية بـ"الغشاشة" واقترحت إيقافها عن اللعب مدى الحياة بدلاً من 15 شهراً.

وفي منافسات الدور الثاني، سقطت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة ثانية أمام اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا 3-6 و3-6.

واستفادت سيفاستوفا من قوة إرسالها وضعف إرسال منافستها إذ تمكنت من كسره ثلاث مرات في سبعة أشواط متتالية بعد أن كانت متخلفة 2-3 في المجموعة إلى أن تقدمت 3-صفر في الثانية، ثم احتاجت إلى كسر آخر لتنهيها كما الأولى 6-3.

وكانت بليسكوفا خرجت من الدور الأول في دورة براغ الاسبوع الماضي، فيما خسرت شقيقتها التوأم كريستينا في النهائي أمام الالمانية منى بارثيل.