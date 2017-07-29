آزارينكا تنسحب من بطولة ستانفورد

وأخبرت أزارينكا المصنفة الأولى على العالم سابقاً والفائزة مرتين بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، منظمي البطولة في كاليفورنيا بأنها لن تتمكن من المشاركة في البطولة.

وقالت أزارينكا "حزينة للغاية لعدم تمكني من المشاركة في بطولة ستانفورد الأسبوع المقبل، كنت اشعر بالإعياء طوال الأسبوع بعد إصابتي بعدوى فيروسية، بالتالي لن أتمكن من اللعب الاسبوع المقبل".

وأضافت "البطولة كانت ضمن أجندتي منذ اليوم الذي قررت فيه العودة إلى الملاعب بعد إنجاب ابني ليو في كانون أول/ديسمبر الماضي، حزينة للغاية لعدم قدرتي على اللعب أمام الجماهير المذهلة في ستانفورد، أتمنى العودة العام المقبل".

وتضم البطولة المقامة على الملاعب الصلبة، أربعة من الفائزات بألقاب بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، الروسية ماريا شارابوفا والإسبانية غاربين موغوروزا والتشيكية بيترا كفيتوفا والإيطالية فرانشيسكا سكيافوني.