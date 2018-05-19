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دوري أبطال أوروبا
بطولات المحترفات الدولية

لقب دورة روما بين سفيتولينا وهاليب

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الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة الرابعة عالمياً تصعد إلى المباراة النهائية في دورة روما لتواجه المصنفة الأولى الرومانية سيمونا هاليب.

Reuters

تأهلت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة رابعة وحاملة اللقب إلى المباراة النهائية لدورة روما الدولية لكرة المضرب بفوزها السبت في دور الأربعة على الأستونية أنيت كونتافييت 6-4 و6-3.

وتلتقي سفيتولينا في النهائي الرومانية سيمونا هاليب الأولى التي تغلبّت على الروسية ماريا شارابوفا 4-6 و6-1 و6-4 في مباراة استمرت ساعتين و22 دقيقة وكشفت ضعف اللاعبتين على إرسالهما، فضلا عن ارتكابهما العديد من الأخطاء المزدوجة (9 للروسية مقابل 5 للرومانية).

وكانت الأوكرانية أحرزت اللقب في العام الماضي بفوزها على هاليب في المباراة النهائية.
 

دورة روما للتنس إلينا سفيتولينا
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