تأهلت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة رابعة وحاملة اللقب إلى المباراة النهائية لدورة روما الدولية لكرة المضرب بفوزها السبت في دور الأربعة على الأستونية أنيت كونتافييت 6-4 و6-3.

وتلتقي سفيتولينا في النهائي الرومانية سيمونا هاليب الأولى التي تغلبّت على الروسية ماريا شارابوفا 4-6 و6-1 و6-4 في مباراة استمرت ساعتين و22 دقيقة وكشفت ضعف اللاعبتين على إرسالهما، فضلا عن ارتكابهما العديد من الأخطاء المزدوجة (9 للروسية مقابل 5 للرومانية).

وكانت الأوكرانية أحرزت اللقب في العام الماضي بفوزها على هاليب في المباراة النهائية.

