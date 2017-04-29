جوشوا يحلم بلكمة قاضية تكشف سر قفاز الـ (USB)!

بولبابة الهرابي

بعد عامين من نزال "القرن" بين الفيليبيني ماني باكياو والأميركي فلويد مايوذر، يشهد عالم الفن النبيل الليلة نزالاً أخر من الوزن الثقيل اسماً على مسمى عندما يصطدم "ماكينة اللكم" البريطاني أنطوني جوشوا حامل اللقب في تصنيف الاتحاد الدولي للملاكمة للوزن الثيقل مع المطرقة الحديدية الأوكراني فلاديمير كليتشكو بطل العالم السابق في هذا الوزن.

على ملعب ويمبلي، يسعى جوشوا بطل أولمبياد لندن 2012 الى الدفاع عن لقبي العالم في تصنيفي الرابطة العالمية للملاكمة، والاتحاد الدولي للملاكمة، فيما سيكون الأوكراني المخضرم كليتشكو (41 عاماً) أمام فرصة لرد الاعتبار لشخصه بعد الخسارة أمام البريطاني الأخر تايسون فيوري عام 2015.

فارق العمر.. قد يصنع الفارق

في هذه الليلة، سيشهد عشاق الفن النبيل نزالاً فيه مزيج بين خبرة كليتشكو (بطل العالم في هذه الفئة من 2000-2010) والذي خاض 64 نزالاً على مدار 21 عاماً وطموح جوشوا وحماسه اللامتناهي على الحلبة (18 نزالاً في 4 سنوات).

وتمتد المسافة العمرية بين الملاكمين 13 عاماً، اذ يبلغ كليتشكو 41 عاماً بينما لم يتجاوز البريطاني حاجز الثلاثين (27 عاماً).

ولم يخسر الملاكم البريطاني اليافع لحد الآن في مسيرته الاحترافية بينما تعرض الأوكراني لأربع هزائم في مشوراه الاحترافي.

قفاز بوحدة تخزين (USB)؟

سيخوض فلاديمير كليتشكو نزاله أمام جوشوا بقفاز وضع بداخله وحدة تخزين، وهو أمر أثار فضول الصحافيين المتواجدين خلال المؤتمر الصحفي وتساءلوا عن جدوى ذلك فكانت الاجابة من الملاكم الأوكراني "انه أمر سري"، وقال: "من سيشتري هذا القفاز سيكون هو الشخص الوحيد المخول لفتح وحدة التخزين ومعرفة محتواه..".

وأضاف كليتشكو: "عائدات بيع وحدة التخزين ستذهب لجمعيتي كليتشتكو الخيرية".

وأشارت بعض المصادر إلى أن وحدة التخزين في قفاز كليتشكو قد تحتوي على حديث للأوكراني عن النزال بالصوت والصورة وتوقعه لنتيجة المواجهة مع جوشوا.

ومن جهته قال جوشوا مازحاً" أنا أول شخص سيعرف محتوى وحدة التخزين في قفاز كليتشكو لأنني سأسقطه أرضاً".

رقم قياسي للحضور الجماهيري

ستشرئب أعناق 90 ألف متفرج في استاد ويمبلي بانكلترا نحو حلبة النزال، وهو رقم قياسي يتحقق للمرة الأولى في القارة الأوروبية في هذه الفئة كما أنه بات ثاني أكبر حضور جماهيري في تاريخ ملاكمة الوزن الثقيل بعد نزال التاريخي بين الأسطورة محمد علي كلاي والأميركي جورج فوريمان في كينشاسا عاصمة زائير سابقاً والذي حضره نحو 100 ألف متفرج.

ملعب ويمبلي لن يكون الأول الذي يحتضن أحد نزالات الفن النبيل ويشهد حضور جماهيري بهذا العدد لأن استاد وايت سيتي سبقه في ذلك حيث شهد عام 1939 اقبالاً جماهيرياً كبيراً لمتابعة مواجهة بين الملاكم البريطاني لين هارفي ومواطنه جوك ماكافوي.

جوشوا والجولة السابعة

خلال نزالاته السابقة لازم الرقم 7 البريطاني جوشوا، ففي 18 نزالاً فاز فيها البريطاني لم يكن بحاجة لخوض 12 جولة، اذ أنه سريعا ما كان ينهي أمر خصمه ويكسر صموده بقوة اللكمات الساحقة قبل أو مع حلول الجولة السابعة.

والسؤال الذي يطرح الللية، هل سينجح جوشوا في الجولة السابعة من إسقاط كليتشكو أم أن الأوكراني سيتمكن من الصمود وكسر هذه القاعدة؟.

ليلة الأرباح الوفيرة

حددت القيمة المالية لهذا النزال "الكوني" بـ 23.8 مليون يورو ، وسيتم تقاسمها بين الملاكمين بغض النظر عن اسم الفائز، كما سيحصل الملاكمين على مبالغ اضافية من عائدات الإشهار.

المنظمون لهذا النزال سيجنون 47 مليون يورو كلها من عائدات بيع التذاكر وخدمة المشاهدة (PAY VIEW) بمقابل المتوفرة على في بعض القنوات التلفزيونة والمواقع الإلكترونية الناقلة للنزال.

وسيتم بث النزال الكبير عبر 140 قناة تلفزيونية حول العالم.

وتقدر ثروة كليتشكو بنحو 25 مليون يورو، في حين يتوقع الخبراء أن يصبح الملاكم البريطاني قبل حلول عام 2020 من أثرى الملاكمين سيما بعد أن أصبح علامة تجارية فارقة في بريطانيا والعالم.

الضربة القاضية

من المحتمل أن ينتهي النزال بالضربة القاضية أوالضربة القاضية الفنية، فالملاكمين لهما تاريخ في اسقاط الخصوم ورميهم على الحلبة بقوة اللكم.

وفاز كليتشكو 64 مرة منها 53 بالضربة القاضية، بينما فاز جوشوا بالضربة القاضية في 18 مناسبة من مجموع 18 نزالاً خاضه في مسيرته الاحترافية.

لكمة تحاكي صدمة مركبة

خضع فلاديمير كليتشكو عام 2013، لاختبار قياس قوة لكمته وكانت النتيجة مذهلة اذ بلغت قوتها 700 كلغ وهو ما يعادل وفق الخبراء قوة صدمة يتعرض لها شخص ما من مركبة تسير بسرعة 45 كلم في الساعة.

من المؤكد أن قوة كليتشكو الذي يطلق عليه لقب "المطرقة الحديدية" لم تعد بنفس القدر مع تقدمه في العمر وسيكون نزال الليلة اختباراً لقدرات الملاكم الأوكراني أمام جوشوا ماكينة اللكمات القوية والحاسمة.