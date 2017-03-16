وفاة الملاكم الكولومبي "روكي"

وقال أحد أقارب الملاكم الراحل: "روكي عانى من مرض في القلب منذ وقت طويل، كما عانى أيضاً من مشكلات صحية أخرى".

وكشف أحد أصدقاء بالديز في تصريحات صحفية أن الملاكم الراحل شعر بوعكة صحية مفاجئة الثلاثاء، نقل على إثرها إلى المستشفى، ثم خضع لبعض الفحوصات الطبية، قبل أن يؤكد الأطباء توقف أجهزته الحيوية عن العمل.

وولد بالديز، الذي يعاني من مرض السكري منذ عدة سنوات، والذي يعد أحد أبرز أساطير رياضة الملاكمة في كولومبيا عبر تاريخها، بمدينة كارتاخينا في 22 كانون أول/ديسمبر 1946.

وتوج "روكي" لأول مرة بلقب بطولة العالم للوزن المتوسط في 25 أيار/مايو 1974، عندما فاز في مونت كارلو على الأمريكي بيني بريسكوي، الذي تغلب عليه مرة أخرى في 1977 بمدينة لومبارديا الإيطالية، عندما استعاد لقب بطل العالم.

ورغم ذلك، كانت المواجهات الأكثر أهمية وتخليداً في تاريخ بالديز هي تلك، التي جمعته بالأرجنتيني كارلوس مونزون، في إطار صراعهما على لقبي الرابطة العالمية للملاكمة ومجلس الملاكمة العالمي.

وأقيمت المواجهتين بين الملاكمين في مونت كارلو في 26 حزيران/يونيو 1976 وفي 30تموز/يوليو 1977.

وفاز الملاكم الأرجنتيني بالمواجهتين بإجماع آراء الحكام، وكانت الصحافة آنذاك قد وصفت المباراتين بـ "مواجهاتي القرن".

واستعاد "روكي" لقبه أمام الأميركي بريسكوي، حيث أن مونزون رفض مواجهة الملاكم الكولومبي للمرة الثالثة.

وستظل المباراة، التي جمعت بين بالديز وبريسكوي خالدة في تاريخ الملاكمة، حيث عانى كلا الملاكمين من إصابات خطيرة قبل أن يخرجا من الحلبة إلى أحد المستشفيات.