ملاكمة: جوشوا يتفوق على باركر ويجمع ثلاثية ألقاب الوزن الثقيل

وبعد 12 جولة لم يتمكن أي من الملاكمين من حسمها بالضربة القاضية، أتى قرار الحكام الثلاثة موحدا لصالح البريطاني، الذي تفوق بنتيجة 118-110، و118-110، و119-109.

وحافظ حامل ذهبية أولمبياد لندن 2012 على سجله الخالي من الهزائم في 21 منازلة خاضها خلال مسيرته، الا انها المرة الأولى التي يفشل فيها بالفوز بالضربة القاضية.

وبات جوشوا الذي كان يحمل لقبي الاتحاد الدولي للملاكمة والجمعية العالمية للملاكمة، حاملا أيضا للقب المنظمة العالمية للملاكمة الذي كان في حوزة باركر، علما ان الأخير تلقى خسارته الأولى في 25 نزالا.

وكان اللقاء بين الملاكمين، والذي أقيم أمام 78 ألف متفرج في كارديف، الأول بينهما على لقب عالمي في المملكة المتحدة.

