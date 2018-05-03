مجلس الملاكمة البريطاني يرفض طلب فرديناند !



وكان فرديناند يتحضر بإشراف الملاكم ريتشي وودهول بطل العالم السابق لوزن ما فوق المتوسط بحسب المجلس العالمي للملاكمة، لدخول عالم الاحتراف بدعم من شركة "بيتفير" للمراهنات الرياضية.

ونشر فرديناند الذي اعتزل كرة القدم في أيار/مايو 2015 عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، رسالة جاء فيها "بعدما تمرنت لأربع أو خمس مرات أسبوعيا منذ الاعلان عن هدف الحصول على رخصة ملاكمة والصعود إلى الحلبة، بكثير من الحزن أعلن تعليق قفازي".

وتابع "على رغم أنه لم يسبق لي أن شعرت بحال أفضل جسديا وذهنيا، وبعدما أعلمت مجلس الملاكمة البريطاني بنيتي التقدم لحصول على رخصة، حصلت على معلومات مؤكدة بأنهم لن ينظروا بطلبي حاليا".

وأكد إبن الـ 39 عاما، الذي دافع عن ألوان فرق وست هام يونايتد وليدز وكوينز بارك رينجرز إضافة إلى المنتخب الوطني، أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة وأن "مجرد القول أن ظني قد خاب من القرار هو أقل ما يمكن قوله".

أضاف فرديناند المتوج بلقب الدوري الانكليزي 6 مرات وبدوري أبطال اوروبا بقميص مانشستر يونايتد (بين 2002 و2013)، "الملاكمة هي رياضة صعبة جسديا ومتطلبة وخطرة" و"لطالما أحطتها بالاحترام والتقدير لأني لم أكن أقدّر مدى صعوبة ذلك. أردت أن أظهر للناس أنه من الجيد أن يكون لديّ هدف أسعى جاهدا للوصول إليه".

وأردف "من المهم التعامل مع كل شيء مع أخذ النجاح في الاعتبار، ومنحه كل شيء، ولكن في بعض الأحيان تعاكسك الأمور".



