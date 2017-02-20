كليتشكو يعّول على خبرته لمواجهة جوشوا

وسيكمل كليتشكو - الذي لم يخسر على مدار 11 عاماً قبل هزيمته أمام تايسون فيوري في 2015 - عامه 41 الشهر المقبل.

وحقق 64 انتصارا مقابل أربع هزائم فقط على مدار مسيرته الممتدة 20 عاماً.

ونقلت صحيفة التايمز عن الملاكم الأوكراني قوله "الخبرة مثل حقيبة دون مقبض يكون من الصعب جداً حملها لكنك تشعر بإحساس سيء جداً إذا نسيتها في مكان ما".

وبات جوشوا بطل أولمبياد لندن 2012 ملء السمع والبصر منذ تحوله إلى عالم الاحتراف حيث فاز بكل مواجهاته الـ 18.

ويتوقع أن يجذب هذا النزال أكبر حضور جماهيري بريطاني منذ قرابة 80 عاماً حيث ينتظر أن يشاهد المواجهة 90 ألف متفرج في ملعب ويمبلي.