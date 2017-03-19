غولوفكين يكسب نزاله بصعوبة أمام الملاكم "المعجزة"

ويعد غولوفكين الملاكم الأكثر فوزاً بالضربة القاضية في هذا العصر 22 مرة متتالية.

ووضع جاكوبس، المعروف بلقب "المعجزة" منذ تعافيه من سرطان العظام قبل خمس سنوات، حداً لمسيرة غولوفكين في الفوز 23 مرة متتالية بالضربة القاضية في معركة تحددت بالنتيجة لأول مرة منذ 2008 بالنسبة للبطل الأوزبكي.

واحتسب حكمان النتيجة 115-112 بينما قرر الثالث أن النتيجة 114-113 لصالح غولوفكين الذي احتفظ بألقاب مجلس الملاكمة العالمي ورابطة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة ومنظمة الملاكمة الدولية.

وأسقط غولوفكين منافسه جاكوبس في الجولة الرابعة بلكمتين متتاليتين بيمناه لكن بمرور زمن النزال أربك جاكوبس البطل الأوزبكي بالتحول إلى وضع القتال باليد اليسرى ليدافع بنجاح أمام قوة منافسه الخطير.

وحسن غولوفكين سجله إلى 37 انتصاراً بلا هزيمة بينما تراجع الأميركي جاكوبس إلى 32.