رسمياً.. ماني باكياو ينازل أمير خان في 23 أبريل

وكتب باكياو (38 عاماً) عبر موقع تويتر: "بعد مفاوضات بين ممثلي باكياو وممثلي خان توصل الطرفان لاتفاق لإقامة المباراة في 23 أبريل لأنّ هذا ما يريده الجمهور".

ولم يشارك خان (30 عاماً) الذي فاز بالبرونزية في وزن الخفيف في أولمبياد أثينا 2004 في أي مباراة منذ أيار/مايو الماضي عندما خسر أمام المكسيكي كانيلو ألفاريز في وزن المتوسط.

ويتوقع أن يتراجع خان لوزن الوسط قبل مواجهة باكياو الذي يحمل لقب منظمة الملاكمة العالمية لهذا الوزن منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ولم يتم الإعلان عن مكان إقامة المباراة حتى الآن.