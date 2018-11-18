وبعد أن عمل بعدة مهن كغالبية اللاجئين، قرر العوض العودة إلى المصارعة من جديد ولكن من خلال إنشاء أكاديمية لتدريب الصغار على فنون المصارعة، وهي الخطوة التي لقيت تجاوبا كبيرا من أهالي الأطفال سواء كانوا مصريين أو سوريين. ومع بلوغه الرابعة والثلاثين وانتظامه في تدريب الصغار، شعر أمير بالحنين مرة أخرى إلى النزالات فقرر العودة إلى ممارسة المصارعة وحصل على ميداليتين في البطولة العربية بشرم الشيخ في مصر، نتيجة أحيت حلمه بالعمل على المشاركة في بطولة العالم ونيل بطاقة التأهل إلى أوليمبياد طوكيو ٢٠٢٠.