روسيا تستضيف مونديال 2022 في الكرة الطائرة

وسيشكل هذا المونديال أول حدث رياضي كبير تنظمه روسيا على أرضها منذ استبعادها من الرياضة العالمية بسبب نظام تنشط ممنهج في روسيا تم الكشف عنه في نهاية عام 2015.

ومع ذلك، فقد تمكنت روسيا من تنظيم كأس العالم بكرة القدم في حزيران/يونيو وتموز/يوليو الماضي، لأن حصولها على شرف الاستضافة كان قبل انفجار الفضيحة.

واتُّهمت روسيا بنظام تنشط مؤسساتي بين عامي 2011 و2015، وخاصة خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها على أرضها في سوتشي عام 2014، فتم استبعاد وكالتها لمكافحة المنشطات "روسادا".

ورفعت اللجنة التنفيذية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) الإيقاف في 20 أيلول/سبتمبر الماضي.

وكانت هذه الخطوة التي أثارت أزمة عميقة داخل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، خطوة حاسمة لإعادة إدماج روسيا داخل الحركة الرياضية الدولية.

وعلل الاتحاد الدولي للكرة الطائرة قراره اختيار روسيا لاستضافة مونديال 2022 قائلا "تطورت لعبة الكرة الطائرة بشكل ملحوظ في روسيا في السنوات الأخيرة، ومن بين أسباب ذلك نجاحات منتخبها الوطني. ففي أولمبياد لندن عام 2012، فازت روسيا بالميدالية الذهبية في الكرة الطائرة. في عام 2018، فازت روسيا في بدوري الأمم وتأهلت لمنافسات الأسبوع الأخير من بطولة العالم في بلغاريا وإيطاليا".