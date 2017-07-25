الكأس الذهبية بين حلم جامايكا ولقب سادس لأميركا

ولم يشكل وصول منتخب الولايات المتحدة المضيف بقيادة المدرب بروس أرينا إلى المباراة النهائية مفاجأة، لكنه سيبحث عن الثأر من جامايكا التي أقصته من نصف نهائي النسخة الأخيرة 2-1 قبل أن تخسر النهائي أمام المكسيك 1-3.

ويبحث المنتخب الأميركي عن لقب سادس بعد تتويجه في 1991 و2002 و2005 و2007 و2013، ليقترب من المكسيك حاملة الرقم القياسي بعدد مرات إحراز اللقب (7).

ومنذ اطلاق المسابقة في 1991، احتكرت المكسيك والولايات المتحدة على اللقب باستثناء تتويج يتيم لكندا في 2000.

لكن جامايكا تطرق الباب بقوة، إذ أقصت المكسيك التي شاركت بتشكيلة مختلفة عن تلك التي خاضت كأس القارات 2017، في نصف النهائي بهدف متأخر من ركلة حرة رائعة لكيمار لورنس لاعب نيويورك ريد بولز الأميركي، لتبلغ النهائي الثاني على التوالي.

وعن هيمنة المكسيك والولايات المتحدة، قال مدرب جامايكا تيودور ويتمور "هذه حلقة نريد كسرها... هذا ما نناقشه كجهاز فني مع اللاعبين. نريد أن ننضم إلى تلك الثنائية".

وتابع "نريد أن نشكل فريقاً، وأن يتحدث الناس عن بلدنا".

وأضاف ويتمور "لدينا مزيج من الشباب والخبرة، وهذا ما ساعدنا خلال هذه البطولة. أعتقد أن خطنا الخلفي صلب، بما فيه أندريه بلايك (فيلادلفيا الأميركي) وهو منظم".

وأشار حارس الولايات المتحدة تيم هاورد إلى أن جامايكا "فريق قوي بدنيا وسريع في الهجمات المرتدة".

وعلى غرار المكسيك، جلبت الولايات المتحدة فريقاً شاباً لا يمتلك الخبرة في دور المجموعات، لكن أرينا استدعى أصحاب الخبرة في الأدوار الاقصائية ولم يخيبوا الآمال.

وعادل كلينت ديمبسي الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية (57) خلال الفوز على كوستاريكا في نصف النهائي (2-صفر) في تكساس.

وسيكون بمقدوره تخطي الدولي السابق لاندون دونوفان بحال تسجيله في النهائي ضد جامايكا.

أرينا وحقبة جديدة

ولم تخسر الولايات المتحدة في 13 مباراة وهي أطول سلسلة لها منذ 2005، آخرها الفوز السهل على كوستاريكا في نصف النهائي، بعد عودة أرينا الذي حل بدلاً من الألماني يورغن كلينزمان المقال من منصبه بعد الخسارة المذلة أمام كوستاريكا صفر-4 في تصفيات كاس العالم 2018.

وقال مدرب كوستاريكا أوسكار راميريز إن عودة أرينا أعادت الطاقة إلى الولايات المتحدة "مع كلينزمان خيم توتر معين، ربما بسبب مشكلاته مع البعض. أعتقد أن بروس أعادهم إلى مستواهم".

من جهته، رأى المخضرم ديمبسي الذي اضطر إلى الابتعاد عن كرة القدم لمدة 6 أشهر الموسم الماضي بسبب مشكلات في القلب "عندما نفكر أين كنا قبل أشهر قليلة، ثم نرى ما يمكننا تحقيقه في غضون أسابيع قليلة، فهذا أمر لا يصدق".

ويركز مهاجم سياتل وهداف النسخة الماضية على استعادة مستوى فريقه لدى استئناف تصفيات المونديال، بحثاً عن حجز إحدى ثلاث بطاقات مباشرة نحو المونديال الروسي وقال "منذ أربعة أشهر نحاول إعادة بناء الفريق وإحراز اللقب سيؤكد تقدمنا".

واستدعت الولايات المتحدة التي تخوض النهائي العاشر لها كلا من المهاجمين ديمبسي وجوزيه ألتيدور، وحارسي المرمى هاورد وجيسي غونزاليس، ولاعبي الوسط مايكل برادلي ودارلينغتون ناغبي، عقب الدور الأول.

وبحسب لوائح البطولة، فإنه يحق للمنتخبات إجراء ستة تغييرات كحد أقصى بعد منافسات الدور الأول.