وذهبت ذهبية المسابقة للمصارع الإيراني حسان يازداني شيراتي فيما أحرز كل من الكازاخستاني أديلي دافلومباييف والمنغولي أوتومين أورغودول الميدالية البرونزية.

وكان المصارع اللبناني تأهل إلى النهائي بفوزه على الكازاخستاني أديلي دافلومباييف في نصف النهائي وعلى القيرغيزستاني اليغادزي غاميدغادزييف في ربع النهائي، وعلى التيلندي شيرانوات شامانجان في ثمن النهائي.

يذكر أن المصارع الإيراني هو بطل عالمي وأولمبي، وصاحب باع طويل في المسابقة رغم صغر سنه، 23 عاماً، إذ توج بذهبية المصارعة لوزن 74 كلغ في دورة الألعاب الأولمبية 2016، قبل أن يعدل وزنه وينتقل إلى المنافسة في وزن 86 كلغ حيث توج بذهبية بطولة العالم لهذه الفئة عام 2017 في باريس.

كما سبق أن نافس في فئة 70 كلغ محرزاً فضية بطولة العالم عام 2015 في لاس فيغاس.