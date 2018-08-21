وهذه المرة الأولى في تاريخ السباق، تنزل فيها سباحة تحت حاجز الـ 27 ثانية.

وفازت شانغ (21 عاما) بالميدالية الذهبية متقدمة على مواطنتها يوانهوي (27.68 ث) واليابانية ناتسومي ساكاي (27.91 ث).



وفي سباق 50 متر سباحة حرة للرجال ذهبت الذهبية للصيني هيكسين يو (22.11 ث) أمام اليابانيين كاتسومي (22.20) وشونيتشي (22.46).

وغابت الصين عن منصة التتويج في 400 م سباحة متنوع للسيدات إذ فازت اليابانية يويي أوهاشي بالذهب (4.34.58 دقيقة) وتلتها الكورية الجنوبية كيم (4.37.43) وفازت اليابانية ساكيكو بالبرونزية (4.39.10).

وتابعت اليابان منافستها للصين بعد فوز كوسكي (2.07.81 د) وإيبيي (2.07.82) بالذهب والفضة توالياً في 200 م صدر للرجال وجاءت البرونزية من نصيب الصيني كوين (2.08.07 ث).

وحصدت اليابانية ريكاكو ذهبية 100 فراشة للسيدات (56.30 ثانية) وهو رقم جديد في الألعاب الآسيوية أمام الصينية زهانغ وذهبت البرونزية للكورية الجنوبية سيهيون.

وفي 400 متر سباحة حرة للرجال توّج يانغ سون بالذهب (3.42.92 د) ثم الياباني إيهارا ومواطنه هاغيانو بالمركزين الثاني والثالث توالياً.