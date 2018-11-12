شراء تذاكر بطولة العالم والمقررة في سبتمبر من العام المقبل أصبح متوفرا لعشاق رياضة أم الألعاب عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لألعاب القوى من كل أرجاء العالم.

وتتراوح أسعار التذاكر ما بين أربعة عشر يورو وواحد وسبعين يورو للأفراد ،كما تم الإعلان عن أسعار تذاكر المقصورات الجماعية فضلا عن فئات تذاكر جديدة تضم مقاعد بالقرب من خط النهاية ومقاعد مخصصة لمتابعة أبطال ونجوم اللعبة.

وفي تصريحات لقنواتنا دافع اللورد سيباستيان كو عن نظام تصنيف الرياضيين الجديد المعتمد من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى واعتبر أن المطالبة بمزيد من الوقت للاطلاع عليها أمر غير واقعي, كما أثنى على وفاء القطريين بتعهداتهم التي قطعوها على أنفسهم عندما تقدموا بطلب استضافة بطولة العالم لألعاب القوى المقررة في الدوحة عام ألفين وتسعة عشر.