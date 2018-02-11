الألماني بيفر ينال ذهبية السرعة في البياتلون في ظل "انتكاسة" المرشحين

وهي الذهبية الأولمبية الأولى لبيفر (30 عاماً) الذي استغل خيبة المرشحين البارزين للتتويج الفرنسي مارتان فوركاد (ثامناً) والنرويجي يوهانيس بوي (31) لخلق المفاجأة والتتويج بالذهبية أمام التشيكي ميكال كرتشمار والإيطالي دومينيك وينديش.

وخلف بيفر الأسطورة النرويجي أولي إينار بيورندالن.

وهي الميدالية الأولمبية الثانية لبيفر بعد فضية أولمبياد سوتشي عام 2014 في التتابع (رجال). ويعود الفوز الأخير لبيفر في سباقات السرعة إلى كأس العالم موسم 2014-2015 في أوسلو، كما توّج بطلاً للعالم في 2011.

ولم يرتكب بيفر أي خطأ في مسابقة الرماية ونجح في 10 محاولات من أصل 10، وتمكن من حسن إدارة سباق السرعة على الرغم من الرياح والبرد اللذين صعّبا مهمة باقي المرشحين. وارتكب بوي 4 أخطاء، وفوركاد 3 أخطاء وابتعدا بالتالي عن منصة التتويج.