العربية
English
Français
الدوري الإنكليزي الممتاز
القناة الأولمبية
AFP
من قبل

واصلت قطر انتصاراتها في بطولة الألعاب الآسيوية ضمن منافسات كرة اليد بتجاوز العراق اليوم الإثنين.

ولم تجد قطر صعوبة كبيرة في الشوط الأول من مباراتها الأولى في الدور الرئيسي لمنافسات رجال كرة اليد وتمكنت من تخطي العراق 26-20.

وحسمت قطر المباراة من شوطها الأول عقب التقدم بفارق ستة أهداف 15-9، إلا أنّ الشوط الثاني انتهى بالتعادل 11 – 11 ليحافظ بطل آسيا على فارق الأهداف الذي صنعه بالبدايات ويتخطى اختباره الأول.

وترك أداء منتخب قطر في الشوط الثاني العديد من إشارات الاستفهام نظراً لفارق الإمكانات الفنية بينه وبين منافسه الذي اتسم مستواه بالشجاعة وكان نداً قوياً، عقب أداء متسرع في النصف الأول.

وتضم المجموعة إلى جانب قطر والعراق كلّ من السعودية واليابان، علماً أنّ قطر فازت في الدور التمهيدي على إيران وماليزيا وتأهلت كمتصدرة لمجموعتها الأولى.

وفي المجموعة الثانية انتصرت البحرين على إيران 29-23، وتضم المجموعة هونغ كونغ وكوريا الجنوبية.

منتخب قطر لكرة اليد القناة الأولمبية الألعاب الآسيوية 2018
السابق الصين تواصل حصدها الذهبيات
اقرأ
الصين تواصل حصدها الذهبيات
التالي الأردنية جوليانا الصادق تهدي ا
اقرأ
الأردنية جوليانا الصادق تهدي العرب أولى الميداليات الذهبية
قصص أولمبية مؤثرة
قصص للمتابعة
ألعاب بيونج تشانج 2018: قصص للمتابعة
لحظات مستحيلة
لحظات مستحيلة
بعيداً عن المنزل
بعيداً عن المنزل
Generation Rise
موهبة استثنائية