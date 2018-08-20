ولم تجد قطر صعوبة كبيرة في الشوط الأول من مباراتها الأولى في الدور الرئيسي لمنافسات رجال كرة اليد وتمكنت من تخطي العراق 26-20.

وحسمت قطر المباراة من شوطها الأول عقب التقدم بفارق ستة أهداف 15-9، إلا أنّ الشوط الثاني انتهى بالتعادل 11 – 11 ليحافظ بطل آسيا على فارق الأهداف الذي صنعه بالبدايات ويتخطى اختباره الأول.

وترك أداء منتخب قطر في الشوط الثاني العديد من إشارات الاستفهام نظراً لفارق الإمكانات الفنية بينه وبين منافسه الذي اتسم مستواه بالشجاعة وكان نداً قوياً، عقب أداء متسرع في النصف الأول.

وتضم المجموعة إلى جانب قطر والعراق كلّ من السعودية واليابان، علماً أنّ قطر فازت في الدور التمهيدي على إيران وماليزيا وتأهلت كمتصدرة لمجموعتها الأولى.

وفي المجموعة الثانية انتصرت البحرين على إيران 29-23، وتضم المجموعة هونغ كونغ وكوريا الجنوبية.