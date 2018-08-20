وفازت البحرين على ماليزيا 3-2 الإثنين في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة لبطولة الألعاب الآسيوية لكرة القدم (الرجال).

وتقدمت ماليزيا متصدرة المجموعة مع الدقيقة 20 بهدف سافاري قبل أن تنتفض البحرين بثلاثية حملت توقيع محمد الحردان (33 و89) وحمد الشمسان (37).

وسجّل منتخب ماليزيا هدفاً متأخراً لم يؤثر على تأهل البحرين حمل توقيع صفاوي في الوقت بدل الضائع 90+3.

ورفعت البحرين رصيدها إلى أربع نقاط لتتأهل ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث وجاءت خلف ماليزيا وكوريا الجنوبية (6 نقاط)، علماً أنّ الأخيرة فازت على قيرغيزستان بهدف دون رد.

وفي المجموعة الأولى فازت إندونيسيا على هونغ كونغ 3-1 ولاوس على الصين تايبيه 2-0، لتتصدر إندونيسيا المجموعة بتسع نقاط.