وكتبت الأولمبية الايطالية في بيان انها "أبلغت اللجنة الأولمبية الدولية رغبتها في مواصلة مرحلة الحوار التي بدأت في الأشهر الأخيرة حول دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية لعام 2026".

وجاء في البيان "بهدف احترام المهلة التي حددتها اللجنة الأولمبية الدولية، وبعد العديد من الاجتماعات والمناقشات مع المسؤولين في اللجنة الأولمبية الدولية، أعربت اللجنة الاولمبية الايطالية عن نواياها من خلال رسالة تم الإبلاغ فيها عن ترشيح مدينتي ميلانو وتورينو".

وحددت الاولمبية الدولية 31 آذار/مارس الحالي موعدا نهائيا للترشيحات، على ان يتم في الخريف المقبل اختيار المدن التي سيسمح لها بعرض ملف كامل، واختيار المدينة المضيفة في أيلول/سبتمبر 2019 في ميلانو.

وحتى الان، أعربت سيون (سويسرا) وكالغاري (كندا) وستوكهولم (السويد) وسابورو (اليابان) وشلادمينغ/غراتس (النمسا) عن اهتمامها بالاستضافة.

وسبق لتورينو تنظيم الالعاب الاولمبية الشتوية عام 2006، بعد مرور خمسين عاماً على استضافة كورتينا دامبريزو لدورة 1956.

في عام 2016، قررت العمدة الجديدة لروما، فيرجينيا راجي سحب ترشيح العاصمة لاستضافة دورة الالعاب الاولمبية الصيفية عام 2024.

وفي خطاب نية الاستضافة الموجه للجنة الاولمبية الدولية، ذكرت الاولمبية الايطالية بأنها "بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة، التي ستقدم (...) دراسة جدوى أنجزت في أوائل عام 2018".

وشكلت الانتخابات التشريعية في الرابع من آذار/مارس صدمة سياسية عميقة في ايطاليا مع فوز القوى المناهضة للنظام واليمين المتطرف ويرغب كل منهما في قيادة الحكومة دون الحصول على الاغلبية. وفي ظل هذا الوضع، قد تستغرق مفاوضات تشكيل الحكومة أسابيع عدة.