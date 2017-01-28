وانغ يتصدر الترتيب العام لبطولة قطر ماسترز للغولف

وعلى عكس ما حدث في اليوم الثاني، عندما كانت الصدارة مشتركة بين تسعة لاعبين، فقد تغير الوضع اليوم السبت إثر انفراد الكوري الجنوبي جيونغهون وانغ بصدارة الترتيب العام بمجموع 201 ضربة أي 15 ضربة تحت المعدل.

وقدم وانغ المصنف 60 على العالم أداء جيدا في اليوم الثاني دون أخطاء بل أنه نجح في تحقيق "البيردي" (ضربة واحدة تحت المعدل) في سبع حفر ليواصل تقدمه في البطولة ويكون أحد المرشحين البارزين للفوز باللقب رغم أن الأمور عادة ما تشهد تغييرات غير متوقعة في اليوم الأخير، لكن وانغ يحلم بأن يكون أول آسيوي يحرز "لؤلؤة الصحراء".

ويشارك في الوصافة مؤقتا الجنوب أفريقي جاكو فان زيل والإسباني إلفيرا بمجموع 204 ضربات أي 12 ضربة تحت المعدل حيث حققا اليوم أربع ضربات تحت المعدل وحل الجنوب أفريقي توماس أيكن في المركز الرابع بمجموع 205 ضربات أي 11 ضربة تحت المعدل وتقاسم المركز الخامس خمسة لاعبين منهم الإنكليزي نيثان كيمسي والإسباني رافا كابريرا-بيلو المصنف 26 عالمياً بمجموع 206 ضربات أي 12 ضربة تحت المعدل بعدما حققا اليوم ثاني أفضل نتيجة بست ضربات تحت المعدل ويشترك معهما السويدي جواكيم لاغيرغرين والتايلاندي كيراديش أفيبارنرات والإنكليزي أندي سوليفان.

وفي المركز العاشر، حل الفرنسيان رومان لانغانسك ومايك لورينزو-فيرا والأيرلندي بول ديون بمجموع 207 ضربات أي تسع ضربات تحت المعدل.