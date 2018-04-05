تايغر وودز يعود إلى الماسترز بعد غياب طويل

وبدأ وودز، المتوج بلقب البطولة 4 مرات، مشواره تحت شمس ساطعة في الساعة 10:42 بالتوقيت المحلي (15:42 ت غ).

بلباسه الأسود، لقي وودز الذي يعني اسمه الأول "نمر" بالعربية، تصفيقا حارا من قبل العديد من المشجعين الذين أتوا لمتابعة عودته الى نادي أوغوستا الوطني للغولف.

واستهل وودز، المصنف أول عالميا سابقا و103 حاليا، مشواره بتحقيقه المعدل في أول حفرة.

وغاب وودز (42 عاما) عن نسختي 2016 و2017 لأول بطولة "غراند سلام" للموسم بسبب الإصابة.

وخضع وودز الى عملية جراحية في ظهره 4 مرات منذ عام 2014، ولم يظهر في أي من البطولات الكبرى لرابطة اللاعبين المحترفين منذ 2015.

ويبدو وودز المتوج بـ 14 لقبا كبيرا، بين المرشحين للفوز بدورة أوغوستا الاحد المقبل بعدما قدم عروضا مقنعة في آذار/مارس الماضي عندما حل ثانيا في بطولة فالسبار وخامسا في بطولة أرنولد بالمر.

وعانى الأميركي البالغ من العمر 42 عاما، وهو من الرياضيين الأعلى دخلا في التاريخ، من مشاكل عدة في الفترة الأخيرة، شملت توقيفه بشبهة القيادة المتهورة تحت تأثير الكحول أو المخدرات.