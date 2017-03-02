بودولسكي يقرّر الانتقال إلى الدوري الياباني

وقرّر بودولسكي الرحيل عن غلطة سراي التركي في نهاية الموسم بعد موسمين قضاهما مع الفريق، وأكد ذلك في بيان عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" اليوم الخميس.

وقال بودولسكي: "يمكنني التأكيد أنني بنهاية الموسم الجاري سأنتقل إلى فيسيل كوبي الياباني، قرار ليس ضد غلطة سراي، لكنه قرار اتخذته من أجل مواجهة تحديات جديدة، وسأوضح المزيد من الأمور في الوقت المناسب، ولكن حاليا يبقى تركيزي منصبا على مسيرتي مع غلطة سراي".

ويتبقى لبودولسكي عام واحد في عقده مع غلطة سراي لكنه قرر الرحيل إلى فيسيل كوبي الياباني في صفقة ستتكلف نحو 2.6 مليون يورو.

ويتطلع بودولسكي لمواجهة تحديات جديدة في الدوري الياباني بعد مسيرة حافلة في أوروبا.

وانتقل بودولسكي لغلطة سراي في 2015 قادما من أرسنال الإنكليزي، بعد أن تضمنت مسيرته الاحتراف في صفوف كولن وبايرن ميونيخ الألمانيين.

وشارك بودولسكي (31 عاماً) في 129 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا.