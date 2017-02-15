بودولسكي من الأناضول إلى اليابان

توصل غلطة سراي التركي وفيسل كوبي الياباني إلى اتفاق حول انتقال مهاجم الأول، الألماني السابق لوكاس بودولسكي إلى الثاني في الأول من حزيران/يونيو المقبل، حسب ما ذكرت يومية "حرييت" التركية الأربعاء.

وتبلغ قيمة الصفقة التي سيعلن عنها رسمياً "في الأيام المقبلة" 2.7 مليون يورو بحسب الصحيفة. وتوصّل لاعب بايرن ميونيخ السابق إلى اتفاق مع النادي ليحمل ألوانه خلال ثلاث سنوات حيث سينال 15 مليون يورو.

وبحسب "حرييت"، رفض غلطة سراي عرضاً أولياً من النادي الياباني بقيمة مليوني يورو، مشدداً على أنه لن يتنازل عن مهاجمه الألماني بأقل من المبلغ الذي دفعه من أجل ضمه (2.5 مليون يورو).

وانضم بودولسكي (31 عاماً)، صاحب 48 هدفاً في 128 مباراة دولية، إلى الدوري التركي في 2015 قادماً من أرسنال الإنكليزي، وأصبح من اللاعبين المحبوبين لدى جماهير الفريق التركي.

وتعرّض "الأمير بولدي" كما كان يطلق عليه عندما كان في صفوف كولن، لعدة إصابات خلال فترة مكوثه في إسطنبول.

ويأتي هذا الخبر بعد يوم من إقالة مدرب الفريق الهولندي يان أولده ريكيرينك الذي سيحل بدلاً منه الكرواتي إيغور تودور حسب الصحافة التركية.