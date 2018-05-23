اليابان وجهة أندريس إنييستا الجديدة



ونشر إنييستا (34 عاماً) الذي ودّع النادي الكاتالوني في نهاية الأسبوع الماضي، صورة عبر حسابه على "تويتر"، في ما بدا أنها طائرة خاصة، وبرفقته هيروشي ميكيتاني، الرئيس التنفيذي لشركة "راكوتن"، مرفقا إياها بتعليق "أتوجه إلى منزلي الجديد برفقة صديقي هيروشيي ميكيتاني".

وبحسب التقارير الصحافية، من المتوقع أن ينضم انييستا إلى النادي الياباني، ليبدأ مرحلة جديدة من مسيرة كروية أمضى خلالها مجمل مشواره في الدفاع عن صفوف النادي الكاتالوني الذي ودعه الأحد بتأثر بالغ.

وكشف اللاعب الأسبوع الماضي في مقابلة مع إذاعة "أوندا سيرو" أن هناك "احتمالين، الصين واليابان، ولكل منهما إيجابياته. تبقى هناك أمور صغيرة لتقييهما. سنضع كل شيء في الميزان وسنختار من نراه الأفضل".

Rumbo a mi nuevo hogar, con mi amigo @hmikitani...🇯🇵⚽ ✈️ 🌍



Heading to my new home, with my friend 🇯🇵⚽ ✈️ 🌍 pic.twitter.com/xeXBw4GYfc — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) May 23, 2018

وواصل "الأسبوع المقبل، عندما ينتهي كل شيء، سنتخذ القرار. بعدها هناك كأس العالم (بين 14 حزيران/يونيو و15 تموز/يوليو). أريد حل هذه المسألة لكي أتمكن من التركيز (على المنتخب)"، كاشفا أن هناك "خيارا متقدما على الآخر، لكننا سنتخذ قرارا".

ومنذ أن أعلن في أواخر نيسان/أبريل الماضي بأنه سيترك في نهاية الموسم نادي برشلونة، كثرت التخمينات بشأن وجهته المقبلة لكن ما كان مؤكدا أن فريقه المستقبلي سيكون من خارج القارة الأوروبية.

وطرحت وسائل الاعلام وجهات محتملة، بينها نادي شونغكينغ ليفان الصيني لكن الأخير نفى ذلك، ثم فيسيل كوبي، لاسيما أن شركة "راكوتن" المالكة له هي الراعي الأساسي لبرشلونة.

لكن فيسيل أيضا نفى التقارير التي تحدثت عن تقديمه عرضا لضم النجم الدولي الذي قاد بلاده إلى لقبها العالمي الأول بتسجيله هدف الفوز على هولندا في نهائي مونديال جنوب أفريقيا 2010. وفي تواصل للتقارير والترجيحات، أوردت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الدوري الأسترالي هو بمثابة "وجهة مفضلة" لنجم خط الوسط، فيما أشار موقع الاتحاد الأسترالي لكرة القدم إلى نيته الاتصال بوكيل اللاعب.

لكن إنييستا لم يتطرق في مقابلته الإذاعية إلى إمكانية الانتقال إلى أستراليا، لكنه شدد في الوقت ذاته على أنه سيختار قبل كل شيء نوعية الحياة المناسبة لزوجته وأطفالهما الثلاثة.

وقال إنييستا الذي اختتم مشواره مع برشلونة بلقبين إضافيين بعد إحراز ثنائية الدوري والكأس المحليين، "البيئة لا تقل أهمية عما يقترحونه علي بخصوص المشروع والمستقبل. هذا ما سيحفزني على اتخاذ قرار بشأن التفضيل بين ناد وآخر، أكثر من المسألة الاقتصادية".

وودّع إنييستا جمهور برشلونة الأحد في "كامب نو" في المباراة ضد ريال سوسييداد، قبل أن يسدل الستار على مسيرة كاتالونية رائعة قادته إلى إحراز 32 لقبا، وهو يستعد الآن لخوض البطولة الأخيرة مع منتخب بلاده الذي توج معه بكأس أوروبا عامي 2008 و2012 وكأس العالم 2010.

